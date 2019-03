Voici une Rumeur autour du jeu Super Smash Bros Ultimate :La découverte a été faite par Mizumi, le responsable des mods Waluigi & Shadow pour Smash Ultimate. Selon lui, l’un des fichiers de jeu du mode «World of Light» de Super Smash Bros Ultimate contient 16 emplacements, dont l’un est pris par Pirahna Plant. Le fait que ce dernier occupe l’un de ces emplacements semble indiquer qu’ils sont destinées aux combattants DLC.Si ces emplacements sont effectivement destinés aux combattants DLC, cela pourrait signifier qu’il y aurait encore 10 combattants DLC après Pirahna Plant, Joker et les derniers personnages non annoncés dans le Fighter’s Pass. D'autre part, les données pourraient également constituer une garantie pour l'avenir au cas où davantage de plans de contenu téléchargeable seraient élaborés, et cela ne prouve pas que Nintendo ait réellement l'intention de produire davantage de contenu téléchargeable au-delà de ce qui a déjà été annoncé.Reste à voir si un deuxième Fighter’s Pass pourrait voir le jour...Source : https://nintendosoup.com/rumor-dataminer-finds-placeholders-for-16-dlc-fighters