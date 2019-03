Voici une Information concernant le jeu Kingdom Hearts 3 :Square-Enix publiera une mise à jour pour Kingdom Hearts III au Japon qui modifiera la voix japonaise d’Olaf, qui apparaît dans le monde du Arendelle du monde de La Reine des Neiges, a annoncé la société.Au Japon, Olaf est doublé par Pierre Taki, qui vient d’être arrêté pour avoir consommé de la cocaïne en violation de la loi japonaise sur le contrôle des drogues.Taki a également joué un rôle majeur dans le spin-off de Sega sur Yakuza, Judgment sur Ps4, et Sega a réagi à l'annonce de son arrestation en arrêtant volontairement les envois et les ventes numériques du jeu au Japon.De plus amples informations sur la mise à jour du jeu Kingdom Hearts III, y compris son contenu et sa période de publication, seront annoncées à une date ultérieure...Source : https://gematsu.com/2019/03/kingdom-hearts-iii-update-to-change-olafs-japanese-voice-following-actor-pierre-takis-arrest