Voici une Information concernant le jeu Left Alive :On commence par les fabuleuses notes qu’il reçoit :- PlayStation LifeStyle : 7/10- Hobby Consolas : 6.8/10- Vandal : 6/10- IGN Spain : 5/10- Everyeye.it : 5/10- DualShockers : 3.5/10- Jeuxvideo.com : 3/10- Metro GameCentral : 3/10- Push Square : 2/10- Gameblog.fr : 2/10Gamekult l’assassine :Et pour finir, sa magnifique Moyenne Metacritic actuelle :Du grand Square-Enix…Source : https://www.gamekult.com/jeux/left-alive-3050876757/test.html

posted the 03/11/2019 at 12:00 PM by link49