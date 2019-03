Voici une Information autour du jeu Devil May Cry V :La clé pour obtenir le jeu Devil May Cry 5 sur Switch réside peut-être dans la performance d’un autre titre de Capcom. L'information vient du réalisateur Hideaki Itsuno, qui a laissé la porte ouverte à un portage lors d'un interview parue dans le magazine allemand M! Games.Lorsqu'on lui a demandé pourquoi le jeu Devil May Cry 5 n'était pas sur Switch, Itsuno a expliqué que le développement avait commencé avant que l'équipe ne dispose de kits de développement de la console. Capcom s’est donc concentré sur la sortie du jeu sur Ps4, Xbox One et PC. Cependant, Itsuno a ajouté que si le jeu Dragon’s Dogma : Dark Arisen se vend bien, ils pourraient envisager de porter le jeu Devil May Cry 5 sur la console de Nintendo.Pour rappel, le jeu Dragon’s Dogma : Dark Arisen sera disponible sur Nintendo Switch le 23 avril. C’est la première fois que ce titre apparaît sur une console Nintendo. Vous savez ce qu'il vous reste à faire...Source : https://nintendoeverything.com/devil-may-cry-5-director-says-the-game-might-be-considered-for-switch-if-dragons-dogma-sells-well/