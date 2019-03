Voici des Informations concernant le jeu Days Gone :L'embargo sur les previews ayant pris fin, on a des nouvelles de cette exclusivité Ps4, avec tout d'abord de nouvelles images :Et un petit résumé de la preview de Polygon :"De retour à l'E3 2016, lorsque Sony Bend a montré pour la première fois son jeu de survie post-apocalyptique en monde ouvert, je pensais que c'était tout simplement ridicule. Le personnage principal, un motard grisonnant appelé Deacon St. John, est apparu comme un personnage dévasté du machisme guerrier de la vieille école. Il était si mal écrit que, à un moment donné, les critiques assemblés se moquaient de ses propos. Days Gone laissait entrevoir des lueurs de promesses dans son monde enchanté du nord-ouest du Pacifique, constitué de forêts ruisselantes et de petites villes. Les modèles de comportement du jeu de zombies, qui incitent le joueur à créer des points d’étouffement stratégiques, semblaient constituer un détail intéressant. Mais dans un monde où The Last of Us Part 2 se cache, ainsi que de nombreuses autres aventures post-apocalyptiques, il ne semblait pas y avoir de raison d’accorder une trop grande place à l’esprit à cette histoire de motard angoissé. J’ai donc oublié Days Gone, même ça m’ennuyait un peu quand c’était retardé.Lors d’un récent événement médiatique, j’ai passé plus de temps à jouer au jeu, à faire connaissance avec son éthique de motard, ses mécanismes de combat, ses environnements variés. J'ai trouvé que c'était un jeu beaucoup plus concentré et plus agréable que je ne me souviens de cette démo, il y a presque trois ans. À tel point que Days Gone figure désormais en tête de ma liste des jeux les plus attendus de 2019. Deacon St. John est maintenant moins angoissé, plus discret et plus séduisant. Il convient de rappeler que Sony Bend travaille sur ce jeu depuis plus de cinq ans et que beaucoup de choses ont changé depuis sa création. Le combat est maintenant lisse et très itéré. En jouant, je trouve le jeu impressionnant. J'ai presque oublié que je suis venu à cet événement médiatique en espérant être déçu. Days Gone est un titre à surveiller. Je ne pensais vraiment pas que j'allais dire cela, mais je suis impatient de le savourer."Puis celle de Gamekult :Et pour finir, une nouvelle vidéo :Pour rappel, le jeu sortira le 26 avril prochain...Source : https://www.gamekult.com/jeux/days-gone-3050714987/test.html