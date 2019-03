Voici une Information concernant le jeu Death Stranding :Les sessions d’enregistrement des voix japonaises de Death Stranding sont en cours depuis un moment et Hideo Kojima a révélé de nouvelles informations sur les personnes qui font partie de la voix du jeu. Récemment, il a été confirmé que Houchu Ohtsuka jouerait un rôle dans le jeu. Désormais, grâce à une autre mise à jour partagée par Kojima sur Twitter, nous sommes au courant d’un autre ajout à la liste des stars du jeu.Maaya Sakamoto, connue pour être la voix japonaise de Lightning dans Final Fantasy 13 et de ses suites (ainsi que dans les spin-off World of Final Fantasy et Dissidia Final Fantasy), jouera également un rôle dans Death Stranding. Outre Final Fantasy, Sakamoto a également joué des rôles dans plusieurs autres franchises prestigieuses, notamment Resident Evil, Persona, Dead or Alive, Kingdom Hearts et Yakuza entre autres. Reste à voir son rôle plus précisément. Pour rappel, le jeu n'a pour le moment pas de date de sortie...Source : https://gamingbolt.com/death-strandings-japanese-voice-cast-enlists-final-fantasy-13s-lightning