Voici une Information autour du jeu Devil May Cry V :Capcom a publié une bande-annonce de la série Devil May Cry en prévision de la sortie du jeu Devil May Cry 5. Le récapitulatif «smokin’ sexy short » résume jusqu’à présent l’histoire du Devil May Cry :On remarquera l'absence du jeu Devil May Cry 2. Pour rappel, le jeu Devil May Cry V sortira le 08 mars 2019 sur Ps4 et Xbox One...Source : https://www.resetera.com/threads/devil-may-cry-5-the-story-so-far-official-video-doesnt-mention-dmc2-anywhere-lol.102887