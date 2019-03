Voici une Information concernant la PsVita :Sony Interactive Entertainment Japan Asia a officiellement mis fin à la production de PsVita au Japon, selon le site officiel japonais PlayStation. Les pages pour les SKU PCH-2000 ZA11 (PS Vita Black) et PCH-2000 ZA23 (PS Vita Aqua Blue), qui étaient les deux derniers modèles de PsVita en production, affichent désormais : «expéditions terminées». Pour rappel, la PsVita a été lancé pour la première fois en décembre 2011. C'est la première fois il me semble qu'une console s'arrête sans que celle qui lui succédera ne soit annoncée...Source : https://gematsu.com/2019/03/ps-vita-production-ended-in-japan

posted the 03/01/2019 at 01:33 PM by link49