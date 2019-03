Voici une Information concernant le jeu Dead or Alive 6 :L’embargo ayant pris fin en même temps que la sortie du jeu, voici les notes :- Digitallydownloaded : 10/10- Twinifinite : 9/10- PCGames : 9/10- Well Played : 8.5/10- Spazio Game : 8.5/10- God is a Geek : 8.5/10- Vandal : 8.4/10- JeuxActu : 8/10- Hobby Consolas : 7.7/10- Multiplayer : 7.5/10- TheSixthAxis : 7/10- EveryEye : 7/10- Trusted Reviews : 7/10Et le test de JeuxVidéo.com :Et celui de Gameblog :Et pour finir, sa Moyenne Metacritic actuelle :Pour rappel, le jeu sort aujourd’hui même…Source : https://opencritic.com/game/7082/dead-or-alive-6