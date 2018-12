Voici une Information autour du jeu God of War :God of War a de nouveau été élu GOTY 2018. Il a aussi été élu meilleur jeu Ps4, meilleur jeu d’action-aventure, meilleur scénario et meilleure bande-son de l’année. Kratos a lui été élu personnage de l’année. Voici leur classement complet pour plus de précision :GOTY: God of WarJeu le plus attendu de 2019: Sekiro: Shadows Die TwiceJeu le plus attendu de 2019 (Choix des lecteurs): Kingdom Hearts IIIMatériel de l'année: Xbox Adaptive ControllerJeu de l'année indépendant: CelesteMeilleur jeu en ligne: Monster Hunter WorldMeilleur développeur: Santa Monica StudiosMeilleur éditeur: Sony Interactive EntertainmentMeilleur jeu PlayStation 4: God of WarMeilleur jeu Xbox One: Forza Horizon 4Meilleur jeu Nintendo Switch : Super Smash Bros. UltimateMeilleur jeu PC: Hitman 2Meilleur jeu PlayStation Vita: Persona 3 : Dancing in Moonlight // Persona 5 : Dancing in StarlightMeilleur jeu Nintendo 3DS: WarioWare GoldMeilleur jeu mobile: Donut CountyMeilleur jeu d'action-aventure: God of WarMeilleur Battle Royale de 2018: FortniteMeilleur contenu téléchargeable ou extension: Destiny 2: ForsakenMeilleur jeu familial: Pokémon: Let’s GoMeilleur jeu de combat: Super Smash Bros. UltimateMeilleur jeu d'horreur: State of Decay 2Meilleur jeu interactif: Detroit: Become HumanMeilleur Metroidvania: Dead CellsMeilleur jeu de plateforme: CelesteMeilleur jeu de puzzle: Effet TetrisMeilleur jeu de course: Forza Horizon 4Meilleur Remake ou Remaster: Shadow of the ColossusMeilleur jeu de rôle: Octopath TravelerMeuilleur Jeu de tir: Call of Duty: Black Ops 4Meilleur jeu de sport: Mario Tennis AcesMeilleur jeu de stratégie: Valkyria Chronicles 4Meilleur jeu de réalité virtuelle: Tetris EffectMeilleure direction artistique: Return of the Obra DinnMeilleur design audio: Red Dead Redemption 2Meilleur personnage: Kratos (God of War)Meilleur graphisme: Red Dead Redemption 2Meilleur scénario: God of WarMeilleur jeu en monde ouvert: Red Dead Redemption 2Meilleur jeu en cours: FortniteMeilleure performance: Christopher JudgeMeilleure bande originale: God of WarLe plus gros choc de 2018: Sony saute-t-il l'E3?Le pire jeu de 2018: Fallout 76Une année 2018 riche donc...Source : https://www.resetera.com/threads/dualshockers%E2%80%99-game-of-the-year-2018-awards.87620/