Voici une Information concernant un jeu à paraitre aussi sur Nintendo Switch :La Fnac a ouvert les réservations pour le jeu Mortal Kombat 11. On peut voir que sur Nintendo Switch, le jeu est affiché à 59.99 euros, contre 69.99 euros pour les versions Ps4 et Xbox One. Pour une fois, c'est donc l'inverse qui se produit avec une version Nintendo Switch moins chère. Pour rappel, le jeu sortira le 23 avril 2019...Source : https://www.fnac.com/SearchResult/ResultList.aspx?SCat=0%211&Search=mortal+kombat+11&sft=1&sa=0

Who likes this ?

posted the 12/15/2018 at 07:15 AM by link49