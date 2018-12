Voici une Information concernant la PlayStation Classic :Media Create précise que la semaine dernière, Sony a écoulé 120 000 PlayStation Classic au Japon. A titre de comparaison, Nintendo au lancement avait écoulé 260 000 Famicom Mini et 340 000 Super Famicom Mini. Reste à voir sur le long terme et si cela encouragera Sony à sortir ou pas une PlayStation 2 Classic...Source : https://twitter.com/GameDataLibrary/status/1073405815992844293

posted the 12/14/2018 at 07:52 AM by link49