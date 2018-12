Voici une Rumeur concernant la Xbox One :Il semblerait qu'au 17 novembre, la Xbox One se soit écoulé dans le monde à 40 020 713 d'unité. 268 969 618 jeux au 03 novembre se seraient vendus sur cette console. Voici d'ailleurs le Top 10 estimé de meilleures ventes sur cette console niveau jeu :A défaut d'avoir des chiffres officiels...Source : http://www.vgchartz.com/article/393979/xbox-one-sales-top-an-estimated-40-million-units-worldwide/

Xbox One

Like

Who likes this ?

posted the 12/13/2018 at 04:49 PM by link49