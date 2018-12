Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Bien que la Nintendo Switch ait connu un début 2018 lent sur le marché, le chiffre d’affaires de la console hybride de Nintendo a récemment augmenté. Elle s’est fortement vendue au cours de la semaine du Black Friday, au lancement des jeux Pokemon Let’Go, Pikachu!/Eevee! et ses ventes ont été soutenues au cours des prochaines semaines. De plus, les premiers chiffres des ventes indiquent que le jeu Super Smash Bros. Ultimate va faire vendre des consoles.Reggie Fils-Aime a confié à Forbes que Nintendo était confiant sur la dynamique de la Nintendo Switch, qui devrait se maintenir pendant la période des fêtes et au-delà, et que l'entreprise était toujours certaine que la Nintendo Switch atteindrait ses 20 millions de ventes escomptées à la fin de l’exercice fiscale : « Nous sommes confiants dans notre élan et ce n’est pas simplement du au lancement important de Pokémon et ce qui semble être un lancement important pour Super Smash Bros. Ultimate » a déclaré Fils-Aime. « Les ventes entre le Black Friday et le Cyber Monday ont été importantes, et les ventes restantes jusqu'à Noël seront d'une importance capitale. Après Noël, les joueurs reçoivent des cartes-cadeaux ou des cadeaux non désirés qu'ils revendront, et se tourneront vers la Nintendo Switch. Il s'agira donc de fournir un effort continu pour faire en sorte que notre activité progresse pendant le reste des périodes des fêtes, mais également au cours du premier trimestre. »Bien que les analystes aient affirmé que la Nintendo Switch ne pourrait pas atteindre 20 millions d’unités vendues au cours de l’exercice, les chiffres de ventes récents montrent qu’il est possible que cela se produise. Pokemon et Super Smash Bros. sont tous deux de grosses franchises et des system-sellers, et la saison des fêtes est aussi l’époque où Nintendo vend généralement le plus de consoles…Source : https://gamingbolt.com/nintendo-feeling-confident-in-switchs-sales-momentum