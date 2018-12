Voici une Information autour des jeux Pokemon Let’s Go et Spider-Man :Paste Magazine a dévoilé son Top 30 des meilleurs jeux de cette année. Le voici :30. Vampyr29. A Case of Distrust28. Where the Water Tastes Like Wine27. Fire Pro Wrestling World : Fighting Road26. God of War25. Assassin’s Creed Odyssey24. Pokémon : Let’s Go Pikachu/Eevee23. Just Shapes & Beats22. Battletech21. Monster Hunter World20. Astro Bot Rescue Mission19. Dragon Ball FighterZ18. Hitman 217. Wandersong16. Life is Strange 2 Episode 115. Yakuza 614. Donut County13. Tetris Effect12. Graveyard Keeper11. Ni no Kuni II : Revenant Kingdom10. Deltarune9. Dead Cells8. Dandara7. Spider-Man6. Celeste5. Minit4. Into the Breach3. Gris2. Return of the Obra Dinn1. FlorenceOn notera que Red Dead Redemption 2 était parti à la pèche, mais qu’il est rentré bredouille…Source : https://www.resetera.com/threads/paste-magazine-the-30-best-videogames-of-2018-pretty-unusual-picks.85160/