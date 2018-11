Voici une Information autour de la Ps4 :Hier, Aux USA, la Ps4 s’est vendu plus d’unités en une journée que sur les autres mois complet de l’année. Et Thanksgiving et Black Friday n’ont pas encore débuté. Beaucoup de consommateurs plus occasionnels ne sont même pas conscients que la baisse de prix à 199 $ sur la PS4 est encore en vigueur.De quoi inaugurer un très bon mois de novembre pour cette console…Source : https://www.resetera.com/threads/october-2018-npd-u-s-hardware-predictions-closes-tuesday-november-13th.78860/page-24