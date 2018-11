Voici une Information concernant le jeu Kingdom Hearts III :On commence avec le Mode de Raiponce :Puis le monde de Winnie l’Ourson :Et pour finir :Un peu de Maléfique :Pour rappel, le jeu sortira le 29 janvier chez nous sur Ps4 et Xbox One...Source : https://www.khinsider.com/news/Get-Tangled-up-with-our-first-look-at-Mother-Gothel-more-100-Acre-Woods-renders-and-more-13854