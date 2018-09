Voici une Information concernant le jeu Xenoblade Chronicles 2: Torna - The Golden Country :Gamekult a enfin testé le jeu Xenoblade Chronicles 2: Torna - The Golden Country et lui attribué la note de 7/10. Pour rappel, voci leur test du jeu de base :Cette Extension est comprise "gratuitement" dans le Seasson Pass, et est sortie en boite vendredi dernier…Source : https://www.gamekult.com/jeux/xenoblade-chronicles-2-torna-the-golden-country-3050878847/test.html