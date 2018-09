Voici des Informations concernant des jeux à paraitre sur Nintendo Switch :Hier, on a appris que de nombres jeux de la Saga sortiront sur Nintendo Switch et Xbox One. Mauvaise nouvelle concernant Final Fantasy : Crystal Chronicles Remastered qui sortira en boite au Japon, et uniquement en dématérialisé en Occident. Bonnes nouvelles cependant pour Final Fantasy X / X-2 HD Remaster et Final Fantasy XII : The Zodiac Age qui eux sortiront bien en boite chez nous, l'année prochaine...Source : https://nintendosoup.com/final-fantasy-crystal-chronicles-remastered-isnt-receiving-a-switch-physical-release/