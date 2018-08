Voici une Information concernant le jeu Red Dead Redemption 2 :Dans une nouvelle vidéo de PlayStation Access, la chaîne YouTube officielle de PlayStation UK, ils ont compilé des informations qui ont été confirmées concernant le jeu et ont mentionné un certain nombre de choses très intéressantes. On apprends que le jeu Red Dead Redemption 2 devrait apparemment avoir le plus vaste monde jamais créé par Rockstar. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que Rockstar met tout en œuvre pour que ce monde soit vraiment vivant et interactif. Bien sûr, les PNJ dynamiques, dont les développeurs ont beaucoup parlé dans le passé, vont jouer un rôle majeur dans la réalisation de cet objectif, mais des détails supplémentaires vont également participer. Par exemple, des cadavres d'animaux morts, et probablement même des humains, pourriront et se décomposeront avec le temps, ce qui attirera des charognards tels que les vautours et les coyotes. Pour faire en sorte que les joueurs puissent profiter du cadre naturel de ce monde gigantesque, Rockstar a conçu le HUD de manière à ce qu’il soit le moins intrusif possible, et il peut même être désactivé complètement. Cela va certainement être utile, surtout quand on considère à quel point ce jeu est beau. Pour rappel, le jeu sortira le 26 octobre prochain, sur PS4 et Xbox One…Source : https://gamingbolt.com/red-dead-redemption-2-will-feature-the-largest-map-ever-created-by-rockstar