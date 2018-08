Voici une Information concernant le jeu Shadow of Tomb Raider :Un bon nombre d'éditeur planifient maintenant des versions Nintendo Switch de leur jeux multi-plateforme, mais Eidos Montréal n'en fait pas partie. Interrogé sur le potentiel portage sur Nintendo Switch du jeu Shadow of the Tomb Raider, le concepteur de jeux vidéo d'Eidos Montréal, Heath Smith, a déclaré qu'il n'y avait aucun plan. Pour rappel, le titre sortira le 14 septembre prochain sur PC, Ps4 et Xbox one…Source : https://gonintendo.com/stories/315606-eidos-montreal-has-no-plans-for-shadow-of-the-tomb-raider-on-sw