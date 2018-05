Voici des Informations concernant les jeux Pokemon Let's Go Pikachu & Evoli :En mode TV, les jeux tourneront en 1080p, et en mode portable à 720p apparemment. Pour comparer, sur 3DS, les jeux tournaient à 240p. De plus, Dans une interview parue sur IGN avec le directeur de Game Freak, Junichi Masuda, on apprend que le jeu aura bien un mode en ligne. Junichi Masuda a déclaré que les batailles et les échanges seront disponibles en ligne, mais que les batailles classées compétitives ne sont pas incluses. Il a également ajouté qu'il n'est pas prévu d'utiliser le service d'abonnement Nintendo Switch Online qui sera lancé en septembre, donc les joueurs qui n'ont pas acheté d'abonnement pourront toujours profiter des fonctionnalités en ligne des jeux Pokemon Let's GO Pikachu/Eevee gratuitement.Enfin, Nintendo France mettra à disposition le 16 novembre 600 000 copies du jeu, et 35 000 Poké Ball Plus. A titre de comparaison, il y avait eu avait 350000 exemplaires au lancement du jeu Super Mario Odyssey par exemple et il y aura 120 000 exemplaires du jeu Mario Tenis Ace...Sources : https://nintendosoup.com/pokemon-lets-go-pikachu-eevee-runs-1080p-in-tv-mode/ et https://nintendosoup.com/pokemon-lets-go-will-feature-online-multiplayer-switch-online-not-required/