Voici le Top Media Create allant du 07 au 13 mai 2018 :Le jeu Donkey Kong Country : Tropical Freeze sur Nintendo Switch reste stable à la première place, Nintendo Labo perd deux places, God of War sur Ps4 reste stable, The Snack World sur Nintendo Switch perd deux places, Pokken Tournament DX quitte le classement, Far Cry 3 perd une place, Pokemon Ultra Sun/Ultra Moon gagne une place, 1-2 Switch perd quatre places, Super Mario Odyssey reste stable, Splatoon 2 gagne deux places, Mario Kart 8 Deluxe gagne aussi deux places, Arms perd trois places, Detective Pikachu fait son retour et The Legend of Zelda : Breath of the Wild sur Nintendo Switch gagne trois places…Passons maintenant au Top Hardware : La 3DS, la Nintendo Switch et la Ps4 restent stables…Source : http://www.4gamer.net/games/117/G011794/20180516059/