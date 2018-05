Voici une Information concernant la Saga Onimusha de Capcom :En avril dernier, Capcom a dépos la marque d'Onimusha sur certains marchés internationaux. La société poursuit son travail à cet égard et enregistre la marque en Malaisie cette semaine. S'il ne fait aucun doute que la société travaille sur quelque chose en rapport avec cette licence, il faudra surement patienter jusqu'à l'E3 pour voir ce que Capcom nous réserve...Source : https://www.true-gaming.net/home/368422/

posted the 05/03/2018 at 02:39 PM by link49