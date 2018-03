Voici une Information concernant le jeu Ni no Kuni II : Revenant Kingdom :Les sites ont publié leurs dernières previews. Le jeu a impressionné et a surpris dans le bon sens. Certains le compare au jeu Tales of Symphonia sur Game Cube ou Tales of Vesperia sur Xbox 360, en le nommant même le Tales of Symphonia de 2018, carrément .Plus qu'à juger par nous-même le 23 mars prochain...Source : https://www.resetera.com/threads/ni-no-kuni-2-final-preview-day-before-release.28986/