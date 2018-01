Voici des Informations concernant le jeu Shenmue III :Tout d'abord, malgré les peurs de certains sur son développement, le jeu sortira bien en 2018. Cedric Biscay précise d'ailleurs qu'il y aura d'autres surprises à annoncer. Peut-être Shenmue I & II HD Collection. Enfin, Yu Suzuki précise qu'il souhaite apporter quelque chose de nouveau dans les phases de combat, qui seront différentes des Opus précédents. L'équipe a d'ailleurs fait quelques tests. Pour rappel, le jeu sortira sur PC et Ps4...Source : https://gamingbolt.com/shenmue-3-combat-will-be-different-from-previous-games-in-the-series-director-yu-suzuki-confirms

Who likes this ?

posted the 01/03/2018 at 03:49 PM by link49