Voici une Information autour de la Xbox One X :Selon John Harker, la Xbox One X se serait vendue à plus de 430 000 unités depuis son lancement, soit presque le double de celui de la Ps4 Pro, qui s'est seulement vendue à environ 260 000 unités lors de son lancement en novembre de l'année dernière, fin 2016 donc. De très bons augures pour la suite, si cela se poursuit...Source : https://segmentnext.com/2017/12/20/xbox-one-x-sales-targets-met-sold-almost-double-playstation-4-pro/

Who likes this ?

posted the 12/20/2017 at 11:13 AM by link49