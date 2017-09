Voici une Information autour d’un jeu sorti sur Nintendo Switch :Digital Foundry a analysé cette version :Ils n’ont pas été impressionnés par cette version, qui ressemble graphiquement aux précédentes. Mais le pire, c’est que cette version a les temps de chargements les plus longs. Même par rapport à la version WiiU, les temps de chargements sont plus longs de 50%. Digital Foundry pense que ceci est dû à la compression de la version Nintendo Switch, celle-ci pesant 2.70 Go sur Nintendo Switch, contre 9 Go sur Ps4 et Xbox One…Source : http://nintendotoday.com/rayman-legends-on-switch-has-the-longest-load-times-of-any-platform/