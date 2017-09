Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Hier, on a appris que la version Nintendo Switch coûterait 10$ de plus que las autres versions. Selon US Gamer, ceci serait du aux coûts de production de la cartouche. Cependant, il semblerait que la version dématérialisée soit au même prix quel que soit le support. Et pour compléter, voici les jaquettes des deux autres versions :Pour rappel, le jeu sortira le 14 novembre prochain…Source : http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?t=1430792