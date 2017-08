Voici mon Premier Avis sur le jeu Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle :Tout d’abord, j’ai battu le premier boss, et je suis rendu donc au deuxième pays.Le jeu est assez joli graphiquement parlant, et l’humour est ultra présent, renforcé par le côté loufoque des Lapins Crétins. L’univers de Mario et celui d’Ubisoft se marie très bien ensemble. Le scénario a au moins le mérite d'apporter autre chose que dans les jeux classiques Mario.A noter qu’il est impossible de sauter lors des phases d’exploration. Ça fait bizarre je trouve que Mario soit privé de cela, mais bon.Au niveau des combats, c’est pas mal je trouve, même si le jeu est assez dur, et stratégique en même temps. Le premier boss par exemple demande pas mal d’expérience, et certains combats sont à lancer ses Joy-Cons par la fenêtre.Il y a beaucoup d’éléments à récupérer, et finir le jeu à 100% demandera pas mal de temps, vu qu’il faudra revenir dans les anciens niveaux pour tout récupérer, une fois une nouvelle habilité récupérée.Le système de compétence est bien pensé, et renforce le côté RPG du titre. Les Amiibo débloquent du contenu, mais c'est assez anecdotique en fait.Après, je lui préfère des jeux comme Super Mario RPG sorti sur Super NES, ou la Saga Maio et Luigi, plus accessibles je trouveBref, un bon jeu selon moi, sans être une tuerie. Dison que le titre d’Ubisoft fait le travail…Source : member15179.html