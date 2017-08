Voici une Information autour du jeu Uncharted : The Lost Legacy :Un joueur a fini le jeu en 6 heures et 40 minutes en mode Hard, en cherchant les trésors et en explorant les lieux. C’est cohérant avec les dires d’Arne Meyer, qui estimait la durée de vie du jeu à 10 heures. Il précise que pour lui, ce n’est pas un simple DLC, mais un jeu complet, mais tout simplement pas aussi grand que les autres jeux Uncharted. Il pense également que l’histoire est intéressante, et que le gameplay est bon, et tiendra en haleine le joueur du début à la fin. Il y a encore des blagues dans le jeu. Chloe et Nadine forment un grand duo. Concernant la fin du jeu, il précise juste que nous allons voir ce que Naughty Dog a décidé de faire avec la série. Enfin, il précise que pour le prix, le jeu est un jeu à posséder, surtout si vous êtes fan de la Saga. Pour rappel, le jeu sortira dans une semaine…Source : http://www.gamepur.com/news/27408-uncharted-lost-legacy-review.html