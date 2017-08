Voici une Information concernant le jeu Detroit : Become Human :Le Studio Quntic Dream annonce que le jeu sera jouable pour la première fois à la Gamescom 2017. Il se pourrait qu’une date de sortie précise soit dévoilée durant cet évènement qui aura lieu à la fin du mois en Allemagne. Pour rappel, cette exclusivité Ps4 sortira l’année prochaine…Source : http://www.playstationlifestyle.net/2017/08/14/detroit-become-human-gamescom/

posted the 08/15/2017 at 06:27 PM by link49