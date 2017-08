Voici une Information autour du jeu Sonic Mania :Voici les notes obtenues par le jeu :- TheSixthAxis - 100/100- Rice Digital - 100/100- Jimquisition - 95/100- Hobby Consolas - 93/100- Attack of the Fanboy - 90/100- Spazio Games - 90/100- Gamespot - 90/100- GameSpew - 90/100- Meristation - 90/100- Dualshockers - 90/100- We Got This Covered - 90/100- Metro Gamecentral - 90/100- IGN - 87/100- Game Informer - 85/100- CGMagazine - 85/100- GameCrate - 85/100- PlayStation Universe - 85/100- Destructoid - 80/100- Xbox Achievements - 80/100- Slant - 80/100- Push Square - 80/100- PlayStation Lifestyle - 80/100- USGamer - 80/100- App Trigger - 70/100- Polygon - 70/100Et le test de Gameblog :Et sa moyenne Metacritic actuelle :Le jeu sortira demain, sur Nintendo Switch, Ps4 et Xbox One. La version PC sortira elle le 29 août prochain…Source : http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?t=1419274