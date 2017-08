Voici une Information concernant le jeu ReCore :Le jeu ReCore Definitive Edition serait une version améliorée du premier, avec un meilleur rendu, en HDR. Il contiendrait la mission exclusive Eye of Obsidian, et sortirait le 29 août prochain. Il semblerait que le DLC prévu T8-NK soit dans cette version.On devrait avoir une annonce officielle durant la Gamescom 2017…Source : http://indiannoob.in/recore-definitive-edition-releases-on-august-29/

posted the 08/12/2017 at 09:18 AM by link49