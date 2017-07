Voici le Top Media Create allant du 10 au 16 juillet 2017 :01./00. [PS4] Final Fantasy XII: The Zodiac Age (Square Enix) {2017.07.13} (¥6.800) - 100.764 / NEW02./00. [3DS] Hey! Pikmin (Nintendo) {2017.07.13} (¥4.980) - 65.867 / NEW03./01. [PS4] Gundam Versus # (Bandai Namco Games) {2017.07.06} (¥8.200) - 15.734 / 137.178 (-87%)04./00. [3DS] Ever Oasis (Nintendo) {2017.07.13} (¥4.980) - 14.325 / NEW05./02. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) - 11.554 / 575.048 (-14%)06./00. [3DS] 100% Pascal Sensei: Kanpeki Paint Bombers (Konami) {2017.07.13} (¥4.980) - 9.113 / NEW07./03. [NSW] Arms (Nintendo) {2017.06.16} (¥5.980) - 8.642 / 170.003 (-32%)08./06. [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild # (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) - 7.015 / 537.027 (-10%)09./00. [NSW] Super Bomberman R (Konami) {2017.03.03} (¥4.980) - 5.200 / 97.12310./10. [3DS] Pokemon Sun / Moon (Pokemon Co.) {2016.11.18} (¥4.980) - 4.938 / 3.289.826 (+45%)11./00. [PS4] Hakoniwa Company Works (Nippon Ichi Software) {2017.07.13} (¥6.980) - 4.586 / NEW12./08. [3DS] Monster Hunter Double Cross (Capcom) {2017.03.18} (¥5.800) - 4.045 / 1.543.038 (-7%)13./09. [PS4] Grand Theft Auto V [New Price Edition] (Take-Two Interactive Japan) {2015.10.08} (¥4.990) - 3.251 / 364.052 (-9%)14./16. [3DS] Animal Crossing: New Leaf - Welcome amiibo (Nintendo) {2016.11.23} (¥2.700) - 3.201 / 201.897 (+14%)15./12. [PSV] Minecraft: PlayStation Vita Edition # (Sony Computer Entertainment) {2015.03.19} (¥2.400) - 3.169 / 1.176.952 (-6%)16./05. [PSV] Omega Labyrinth Z # (D3Publisher) {2017.07.06} (¥6.800) - 3.062 / 12.381 (-65%)17./17. [3DS] Dragon Ball Heroes: Ultimate Mission X (Bandai Namco Games) {2017.04.27} (¥5.700) - 2.458 / 177.949 (-5%)18./07. [3DS] Radiant Historia: Perfect Chronology # (Atlus) {2017.06.29} (¥6.480) - 2.433 / 32.377 (-55%)19./13. [PS4] Call of Duty: Black Ops III - Game of the Year Edition (Sony Interactive Entertainment) {2017.06.29} (¥5.900) - 2.417 / 8.947 (-26%)20./19. [3DS] Super Mario Maker for Nintendo 3DS (Nintendo) {2016.12.01} (¥4.700) - 2.392 / 1.062.057 (-1%)Le jeu Final Fantasy XII : The Zodiac Age entre à la première place, Hey! Pikmin entre à la deuxième place, Ever Oasis entre à la quatrième place, Arms perd quatre places, Mario Kart 8 Deluxe perd trois places, Dragon Ball Heroes Ultimate Mission X reste stable, Monster Hunter XX Double Cross perd quatre places, The Legend of Zelda : Breath of the Wild perd deux places sur Nintendo Switch, NieR Automata quitte le classement, Grand Theft Auto V perd quatre places, Super Mario Maker for 3DS perd une place, Pokemon/Moon restent stables et Super Bomberman R fait son retour…Passons maintenant au Top Hardware :01 . 3DS : 58 55902 . Ps4 : 36 21803. Nintendo Switch : 31 90604 . PsVita : 4 65505 . Xbox One : 20006 . Wii U : 14607 . Ps3 : 129Source : http://www.4gamer.net/games/117/G011794/20170719080/