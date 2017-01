Voici une Information concernant le jeu Mario Kart 8 Deluxe :Il semblerait que le jeu soit plus qu’un simple portage de la version WiiU. En effet, le jeu introduira au moins trois nouveaux modes de bataille et de nouveaux personnages, avec un roster de 41 protagonistes. Ceci est énorme pour un jeu de course, et se rapproche ainsi de certains jeux de combat. Reprécisons également qu'il sera possible de porter deux objets, contre seulement un seul dans la version WiiU. Pour rappel, le jeu sortira le 28 avril 2017…Source : http://www.gamepur.com/news/25559-mario-kart-8-deluxe-roster-hinted-featuring-40-characters.html