Voici une Information concernant le jeu Dragon Quest VIII 3DS :Gameblog a testé le jeu hier et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils ont adoré, puisqu’il lui octroie la note parfaite de 10/10. Pour rappel, cette version 3DS sera commercialisée en France le 20 janvier prochain…Source : http://www.gameblog.fr/tests/2668-dragon-quest-viii-l-odyssee-du-roi-maudit-3ds

posted the 01/11/2017 at 02:29 PM by link49