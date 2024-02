Xbox Business Update : le résumé

Les choses sont désormais actées, ou en tout cas en partie. Microsoft a livré son « Xbox Business Update » à l'heure prévue même si sans lien préalable (désolé du coup) mais voici l'intégral et un résumé rapide de la situation :- 4 premiers jeux Xbox sont annoncés sur d'autres supports… mais aucun n'est cité.- Les développeurs concernés feront leurs annonces en temps voulu.etsont démentis pour faire partie du lot.- Xbox réaffirme son intention de voir de plus en plus large niveau supports à l'avenir dans le but d'élargir l'audience et rapporter plus d'argent afin de continuer de financer des suites.- Dans tous les cas, il n'est pour l'heure pas question de faire du « Day One multi-supports » et rien ne garanti qu'un jeu qui sort sur un support concurrent (genre) verra sa suite faire de même un jour.- Le Game Pass Day One pour les first-party reste d'actualité et ne changera pas.- Les jeux Activision Blizzard vont bien arriver dans le Game Pass !dans le Game Pass le 28 mars.- 34 millions d'abonnés au Game Pass (sans inclure les membres Core).- Phil Spencer estime que dans un contexte déjà en milieu de cycle générationnel et face à la hausse du coût de développement, la solution d'augmenter son audience en passant par des marchés concurrents reste une meilleure chose à faire que de trouver des moyens de prendre davantage d'argent à son public pour compenser les frais.- Microsoft continuera de produire du hardware quoi qu'il arrive, tant ça reste la base de sa stratégie Game Pass mais également de la possibilité de maintenir la rétrocompatibilité de toute sa bibliothèque.- Un ou plusieurs nouveaux hardwares seront annoncés pendant "ces vacances" (cet été ?).- La feuille de route de la Next Gen se met en place.Enfin pour le principe, même si on s'en doutait : il y aura bien un Xbox Showcase en juin, comme tous les ans.