La FTC de nouveau déboutée : Microsoft désormais libre de racheter Activision Blizzard

Nouveau coup dur pour la FTC qui pourra au moins dire qu'elle a tenté le tout pour le tout : la 9e Cour d'Appel vient de rejeter la demande d'injonction pour empêcher Microsoft de racheter Activision Blizzard (l'Appel reste néanmoins toujours en cours devant les tribunaux), signifiant qu'à compter de 9h du matin, Microsoft sera totalement libre d'apposer la signature voulue depuis 18 mois.



Il reste néanmoins probable que tout cela n'arrivera que lundi, mais on peut désormais dire qu'à deux épilogues près (dont les nouveaux pourparlers avec le CMA), le feuilleton se termine et on attend Netflix pour les droits d'adaptation.