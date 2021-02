[RUMEUR] Horizon : Forbidden West reporté en 2022 [RUMEUR] Horizon : Forbidden West reporté en 2022

Nouveau leak d'un autre insider et pas un inconnu puisqu'il a plusieurs fuites à son actif et parfois proche de Sony : c'est lui qui a révélé avant tout le monde l'arrivée de Horizon Zero Dawn sur PC.



Et c'est donc le même qui vient de déclarer via Twitter que Horizon : Forbidden West va également rejoindre la liste des titres s'en allant pour un vague 2022 dans une barque qui comprend déjà Hogwarts Legacy, Vampire Bloodlines 2, Gran Turismo 7…



Qui sera le prochain ?