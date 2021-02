Plusieurs autres jeux PlayStation vont arriver sur PC, dont Days Gone au printemps Plusieurs autres jeux PlayStation vont arriver sur PC, dont Days Gone au printemps

Là encore, bien peu seront surpris vu la tendance du monde moderne où il est difficile de détourner le regard des autres marchés pour se consacrer à un seul support (à moins de s'appeler Nintendo) : après Horizon Zero Dawn, Detroit Become Human ou encore Death Stranding, Sony va officiellement sortir une version PC de Days Gone, et ce pour ce printemps.



D'ailleurs, autant se préparer : la firme indique que ce n'est qu'un début et qu'il y a une liste entière de titres qui vont faire route chez la Master Race.