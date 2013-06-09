• Le processus de développement de la Partie 3 a considérablement changé par rapport aux jeux précédents



• Remake et Rebirth avaient été conçus pour une seule plateforme avant d'être portés



• La Partie 3 est conçue dès le départ en tenant compte de plusieurs plateformes



• On s'éloigne ainsi d'une situation où l'équipe de portage devait travailler d'arrache-pied une fois le jeu déjà terminé.



• Ils sont conscients des inquiétudes selon lesquelles le développement multiplateforme pourrait réduire l'attention portée à un hardware spécifique lors de la conception du jeu.



• Il explique qu'ils ont pris ce point en compte dès le début et qu'ils ont acquis de l'expérience grâce au portage de Remake et Rebirth, ils ne s'en inquiètent donc pas.



• Il souhaite que les joueurs bénéficient de la même expérience de jeu, quel que soit le hardware sur lequel ils jouent.

• Ils sont conscients que « les joueurs veulent pouvoir jouer tous en même temps ».



• Ils réfléchissent sérieusement à la manière de sortir le jeu sur plusieurs plateformes d'une façon qui soit optimale tant pour les fans que sur le plan commercial.



• Ils affirment que les fans souhaitent « jouer tous en même temps » et qu'ils présenteront donc leur décision finale d'une manière qui réponde à ces attentes.

« Nous ne laisserons en aucun cas le troisième volet à moitié terminé. Je suis déterminé à le mener à un stade où je pourrai dire fièrement : “J’ai mené la série FF7 Remake à son terme.” C’est avec cette détermination que nous travaillons actuellement. Restez à l’écoute !! »

Extraits de l'interview de Naoki Hamaguchi dans Famitsu sur le développement multiplateforme de la série FF7 Remake !À propos du nouveau développement multiplateforme :À propos de la sortie multiplateforme:Naoki Hamaguchi affirme qu'ils ne laisseront pas FF7 Remake Partie 3 s'arrêter à mi-chemin et qu'ils sont déterminés à le mener à bien jusqu'au bout !