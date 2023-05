Jim Ryan a parlé davantage de la stratégie de PlayStation durant 40 min la nuit dernière.PlayStation prévoit de faire évoluer la forme de son portefeuille propriétaire en couvrant tous les genres de jeux majeurs - Au moins deux jeux majeurs prévus par an.Mix de grosses franchises et nouvelles ip (50% de chaque).Jeux solo et services.Les genres sont les jeux de courses, actions, plateformes, RPG, shoot et de sport.L'objectif d'investissement de Sony dans les services en direct pour 2025 passe de 55 % à 60 %, mais les dépenses globales augmentent, y compris les jeux solo.Les jeux Bungie y sont compris.Le plan s'est accéléré depuis la mise à jour de l'année dernière. L'ancien objectif de l'exercice 2025 devrait maintenant être atteint au cours de cet exercice.L'investissement représente ici les budgets de développement. Notez qu'il s'agit d'un pourcentage. Le total réel augmente.Le plan à partir de mai 2022 :Le nouveau. Ils investissent encore plus dans les jeux solos, juste que le ratio pour le service Live est plus élevé, ce qui est logique compte tenu de l'exigence d'investir dans des efforts pour les jeux service, qui coûtent bien plus cher que pour les jeux solo, vu que ce sont des investissements sur la durée (avec du nouveau contenu) bien après leur sortie:On parle beaucoup de l'extension de la portée de PlayStation aux PC et aux téléphones portables. Jim Ryan s'étend sur ce point et déclare que "notre activité PC contribue de manière significative aux bénéfices":250 millions de dollars au cours de l'exercice 2022.Ils en espèrent 450 millions pour l'exercice 2023.La PS5 devrait rattraper la PS4 d'ici le 2eme trimestre de l'année fiscale 2023 et devrait commencer à la dépasser dés le 3eme trimestre.+ une demande sans précédent enregistrée pour la PS5.Les recettes SIE n'ont jamais été aussi élevé: