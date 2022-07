C'est via une interview dans GamesIndustry que le fondateur de Eidos Montréal, Stephane D'Astous, évoque cela:A noter qu'un spécialiste anti trust (ancien de Uber) a rejoint Playstation récemment.

Il poursuit : "Si je lis entre les lignes, Square Enix Japan n'était pas aussi engagé que nous l'espérions au départ. Et il y a des rumeurs, évidemment, qu'avec toutes ces activités de fusions et d'acquisitions, Sony aimerait vraiment avoir Square Enix dans son giron. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles Sony aurait dit qu'il était vraiment intéressé par Square Enix Tokyo, mais pas par le reste. Donc, je pense que [le PDG de Square Enix, Yosuke] Matsuda-san, a présenté les choses comme un vide-grenier."

posted the 07/26/2022 at 04:29 PM by jenicris