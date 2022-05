- Le trailer est terminé. Certains facteurs ont retardé l'annonce, mais elle devrait être diffusée "bientôt".



- L'équipe de développement a passé beaucoup de temps à peaufiner et à débuguer le jeu.



- Le jeu est à peu près complet.



Le débugage et le polissage sont toujours en cours et ne sont PAS terminés, et Yoshi-P s'attend à ce qu'ils prennent leur temps pour peaufiner le jeu.

Yoshi-P mentionne qu'il a passé la Golden Week à travailler sur des choses urgentes pour FFXIV et qu'il a également fait des ajustements au plan marketing pour FF16. Il a ajouté que l'équipe de développement de FF16 travaille d'arrache-pied sur le jeu.

Concernant le fait que FF16 soit "à peu près complet", la citation directe de Yoshi-P l'est :

大分もう形になっている。そっちにちょっと時間をさかせてもらうかなと



Traduction littérale : Le jeu est en train de prendre forme. Cependant, j'aimerais que l'équipe de développement passe plus de temps à [le] peaufiner.

Pour ce qui est de FF16, la bande-annonce est terminée mais, pour diverses raisons, sa révélation publique a été déplacée. Il pense qu'elle pourrait être rendue publique prochainement. Actuellement, l'équipe est dans une phase de polissage, de test de jeu, de débugage et d'équilibrage. Le producteur de Nier, Saitou, a apparemment vu la bande-annonce et a déclaré : " Vous avez fait quelque chose d'incroyable ". L'effort de l'équipe de développement a été énorme, "ils travaillent dur avec un enthousiasme incroyable".

News de FF16 par Yoshi-P lors du stream NieR Re[in]carnation :L'équipe américaine de relations publiques lui a envoyé un e-mail ou ils étaient en colère, a propos de ses commentaires sur FXVI lors de l'interview d'Uniqlo: