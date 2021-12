Histoire principale (solo) - Découvrez ce qui arrive au royaume du ciel de Zegagrande dans cette aventure solo passionnante et narrative.

Un nouveau chapitre de Granblue Fantasy se déroule dans les cieux de Zegagrande. Personnalisez et développez des personnages, collectez des trésors, et bien plus encore ! Avec des difficultés faciles, normales et difficiles à choisir, Granblue Fantasy : Relink s'adapte à tous les styles de jeu.

Quêtes (solo / multijoueur) - Progressez dans l'histoire principale pour débloquer du nouveau contenu, qui permet une coopération en ligne jusqu'à quatre joueurs.

Utilisez les objets et l'expérience que vous avez obtenus au cours de votre voyage pour vous attaquer à une série de batailles difficiles. Visitez le lobby en ligne d'une ville pour discuter et interagir avec d'autres voyageurs du ciel ! Les quêtes peuvent être effectuées en solo avec l'aide d'alliés contrôlés par le CPU.

Cet homme est le vicaire de l'église locale d'une ville isolée du Skydom de Zegagrande et fait office d'homme à tout faire à côté. Il apporte son soutien à l'équipage au cours de son voyage, mais en partie pour des raisons personnelles.

Vers la terre promise, la fille en bleu apparaît



Il existe un monde où des îles de toutes formes et de toutes tailles flottent dans une mer de nuages. C'est un monde abandonné par les dieux.



Il était une fois, des gens connus sous le nom d'Astrals ont tenté de prendre le contrôle de ce monde avec leur puissance écrasante, mais les citoyens du ciel ont repoussé les envahisseurs, inaugurant ainsi une nouvelle ère de paix.



Vivant sur une île peu connue dans une partie reculée des cieux, vous trouvez une lettre laissée par votre père vous indiquant de partir pour une île légendaire.



Cependant, avant de partir, vous rencontrez une fille mystérieuse nommée Lyria, ce qui met inévitablement les roues du destin en mouvement.



Bienvenue au royaume du ciel de Zegagrande.



L'île légendaire des Astres, Estalucia, est toujours là, attendant de vous accueillir, voyageurs intrépides. Mais d'ici là, le voyage continue dans les cieux à l'ouest, où une nouvelle histoire va se dérouler.



Nés dans le vent, citoyens dans les nuages



Le royaume du ciel abrite de nombreuses îles et leurs habitants. Quatre races se sont réunies pour façonner la civilisation.



Les humains peuvent sembler n'avoir rien de spécial, mais ils jouent le plus grand rôle dans la société.



Les Erunes sont facilement reconnaissables à leurs grandes oreilles et à leur apparence attrayante. Beaucoup d'entre eux sont dotés d'un talent pour la magie.



Les Harvins sont plus petits, mais leur sagesse et leur sens des affaires ne sont pas à dédaigner.



Les Draphs ont de grandes cornes et un physique puissant. Fiers de leur force, un certain nombre d'entre eux choisissent des professions qui exigent un travail physique, comme la forge ou la construction.



Bêtes primitives, armes vivantes créées par les Astrals



Créées par les Astrals, ces grandes bêtes ont été dotées de pouvoirs divins.



Au lendemain de la guerre, qui s'est terminée il y a environ 500 ans, les bêtes restantes se sont endormies dans les cieux, où leur présence a profondément influencé le développement des coutumes locales.



Les bêtes primales n'obéissent qu'aux Astrals, et le déchaînement d'une bête primale éveillée s'apparente à une calamité de grande ampleur. Cependant, certaines personnes croient fermement que ces êtres divins font partie de la nature et ne doivent donc pas être apaisés.

Personnage principal (Gran / Djeeta) (jouable)



Prenez le commandement de votre équipage et embarquez pour un nouveau voyage passionnant.



Lyria



Une jeune fille, entourée de mystère, qui détient le pouvoir de contrôler les bêtes primitives. L'Empire Erste convoitait cette capacité et l'a secrètement gardée en captivité jusqu'à ce que le garde chargé de la protéger, Katalina, organise son évasion. L'empire les a poursuivies jusqu'aux forêts de Zinkenstill, où vous avez rencontré le couple. Vous avez essayé de protéger Lyria et avez été mortellement blessé. Sentant sa vie s'échapper, Lyria a lié sa force vitale à la tienne, liant deux destins pour toujours.



Vyrn



Petit dragon rouge.



Votre meilleur ami, ce petit bonhomme est resté à vos côtés contre vents et marées, et il n'est pas prêt de laisser une petite chose comme un voyage défiant la mort l'arrêter maintenant. Certains pourraient même appeler cela le destin.



Katalina (jouable)



Protectrice du ciel.



Katalina a autrefois prêté serment de chevalerie à l'Empire Erste, mais cette époque est loin derrière elle. Son devoir de chevalier continue, mais maintenant au service de la protection de Lyria.



Rackam (jouable)



Navigateur du ciel.



Timonier du dirigeable Grandcypher, il peut être aussi indompté que le ciel ouvert.



Io (jouable)



Rêveuse du ciel.



Ne laissez pas sa petite taille vous tromper. Cette jeune mage est impatiente de montrer son impressionnant talent. Elle jure d'apporter des sourires au monde.



Eugen (jouable)



Soldat du ciel.



Un vétéran du ciel dont les prouesses au combat n'ont d'égal que son regret.



Rosetta (jouable)



Observateur du ciel.



Une spectatrice dont les racines sont fermement ancrées dans le passé et le présent.



Rolan



Un vrai gentleman qui vit dans le ciel de l'ouest. Vous le rencontrez pour la première fois par hasard, mais il décide de voyager avec vous pour le moment.



Lancelot (jouable)



Prodige de Twinfang.



Capitaine de l'ordre chevaleresque des Dragons Blancs. Malgré son jeune âge, il est plus que capable de diriger les forces d'un royaume entier.



Vane (jouable)



Chevalier de la fraternité.



Chevalier de la valeur, il s'investit corps et âme dans la protection de sa patrie, de ses amis et de ses compagnons d'armes.



Perceval (jouable)



Seigneur des flammes.



Possédant l'étoffe d'un roi, ce jeune homme s'efforce de créer un royaume sans guerre avec d'autres individus partageant les mêmes idées.



Siegfried (jouable)



Tueur de dragons.



Autrefois considéré comme un traître, ce loyal chevalier a sauvé héroïquement son royaume de la crise.



Charlotta (jouable)



Chevalier saint de la valeur et de l'éminence.



Le capitaine d'un ordre de chevaliers sacrés, qui ont tous prêté serment sacré. Son épée, une arme qui coupe le mal en deux, lui est égale en taille et en puissance.



Yodarha (jouable)



Escrimeur illusoire.



Cet homme était autrefois un épéiste de renommée mondiale, mais aujourd'hui, il passe la plupart de son temps à pêcher en solitaire.

