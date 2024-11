SID : Je suis heureux de vous recevoir, nous allons beaucoup rattraper le temps perdu. Mais j'ai entendu dire que vous aviez une nouvelle à nous annoncer aujourd'hui ?



SHU : Oui, j'ai une annonce à faire. Je quitte Sony Interactive Entertainment le 15 janvier 2025... c'est comme annoncer la date de lancement d'un nouveau jeu, [quelque chose] que je n'ai pas fait depuis longtemps [rires].

SID : Vous travaillez depuis longtemps pour Sony Interactive. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette décision et à choisir ce moment ?



SHU : Je travaille pour PlayStation depuis le début, et j'en suis à ma 31e année. Lorsque j'ai atteint 30 ans, je me suis dit qu'il était peut-être temps pour moi de passer à autre chose. Vous savez, l'entreprise se porte très bien. J'adore la PS5, j'adore les jeux qui sortent sur cette plateforme. Et nous avons de nouvelles générations de dirigeants que je respecte et que j'admire. Je suis très enthousiaste pour l'avenir de PlayStation.



Vous savez, PlayStation est entre de très bonnes mains. Je me suis dit que c'était mon heure.

Il etait jusqu'à lors Head of Indies Initiative de SIE:Il reste dans l'industrie :Il a été l'un des premiers membres du projet PlayStation en février 1993, où, en tant que chef de projet, il a dirigé le programme d'octroi de licences aux tiers de Sony Computer Entertainment Inc.Yoshida est à l'origine de nombreux titres à succès, dont le premier jeu en ligne de SCEA avec casque à commande vocale SOCOM U.S. Navy SEALs, ainsi que Jak and Daxter, Twisted Metal : Black et ATV Offroad Fury. En studio, Yoshida a été producteur exécutif de titres tels que Gran Turismo, Ape Escape, The Legend of Dragoon et d'autres.En avril 2000, il devient vice-président de Sony Computer Entertainment America. En février 2007, il devient vice-président senior de SCE Worldwide Studios USA. En mai 2008, il devient président de SCE Worldwide Studios.Le 7 novembre 2019, Sony a annoncé que Yoshida avait quitté son poste de président de SIE Worldwide Studios dans le cadre d'un remaniement de l'entreprise pour prendre la tête d'une initiative nouvellement formée qui se concentrera sur le développement des créateurs indépendants externes.Tout le monde se souviendra de cette pub légendaire quinavait forte impression à l'époque :Shu tu nous manqueras.Une légende de PlayStation, sûrement la dernière de ses débuts.