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platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Polyphony Digital
genre : course
multiplayer : oui
european release date : 04/04/2022
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[Rumeur Ps6] Sony explorerait une avancée majeure dans la technologie de refroidissement


Un brevet de Sony décrit un système pour la PS6 basé sur la vaporisation d'un liquide en circuit fermé, destiné à remplacer le métal liquide utilisé sur la génération actuelle. La circulation est régulée par des caloducs dotés de sections effilées et allongées, conçus pour répartir efficacement le fluide, que la console soit positionnée verticalement ou horizontalement. Des problèmes de répartition du métal liquide avaient été signalés sur les modèles précédents ; la PS5 Pro et la variante Slim CFI-2116 avaient introduit des rainures spécifiques dans le dissipateur thermique pour y remédier.

Un brevet de Sony présente une solution avancée de refroidissement pour console, susceptible de servir de base à la future PS6. Le document suggère que la machine de nouvelle génération pourrait abandonner le métal liquide au profit d'un système conçu pour contrôler les températures avec une efficacité identique, que la console soit placée à la verticale ou à l'horizontale.

Le principe illustré repose sur la vaporisation d'un fluide et implique l'utilisation d'un liquide en circuit fermé — potentiellement de l'eau. La substance resterait confinée dans le circuit de refroidissement, permettant au système d'exploiter son changement d'état pour gérer la chaleur générée par la console en fonctionnement.

Le brevet détaille également la structure du système, composée de plusieurs caloducs allongés. Ces éléments présentent des sections effilées et des parties allongées conçues pour réguler la circulation du fluide. Cette configuration vise à assurer une répartition plus uniforme et à maintenir une vaporisation efficace, quelle que soit l'orientation de la console.

Lorsque la console est placée à la verticale, la gravité modifie la façon dont le liquide s'accumule au sein du circuit. Des extensions aux extrémités des conduits serviraient de petits réservoirs, abaissant le niveau de fluide dans les sections principales et créant davantage d'espace pour le processus de vaporisation nécessaire à la dissipation de la chaleur.

Cette solution permet également de remédier aux problèmes rencontrés sur les premiers modèles de PS5. Certains rapports associaient une utilisation prolongée en position verticale à une accumulation inégale du métal liquide, réduisant ainsi la surface de contact entre la puce et le dissipateur thermique. Une répartition inégale peut compromettre la régularité du transfert thermique et accroître le risque de fuite.

Sony a déjà modifié cet aspect lors des révisions matérielles ultérieures. Les dissipateurs thermiques de la PS5 Pro et de la variante PlayStation Slim (CFI-2116) présentent des rainures autour de la zone de l'APU, conçues pour mieux retenir et répartir le métal liquide. Le brevet concernant la prochaine génération propose toutefois une approche différente : l'élimination totale de ce matériau du système. Selon cette analyse, l'architecture basée sur la vaporisation pourrait améliorer l'efficacité thermique lors de sessions de jeu prolongées et réduire les risques de fuite. Une gestion plus stable de la température contribuerait également à prolonger la durée de vie moyenne du matériel, sans imposer aux utilisateurs une orientation spécifique de la console.

Source : https://www.spaziogames.it/notizie/ps6-sony-studia-una-svolta-per-il-raffreddamento/
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    posted the 07/15/2026 at 03:48 AM by link49
    comments (24)
    captaintoad974 posted the 07/15/2026 at 04:27 AM
    Niveau refroidissement ils ont une gen d'avance avec la fin du physique
    cyr posted the 07/15/2026 at 05:07 AM
    Ce nouvrau produit est conducteur comme le métal liquide?
    ouroboros4 posted the 07/15/2026 at 05:42 AM
    On pourra râler comme on veut mais 2027 risque d'être énorme.
    Un match PS6 vs Helix ça va faire des étincelles.
    shambala93 posted the 07/15/2026 at 06:04 AM
    Du moment qu’elle est silencieuse…
    Je pense à la steam machine qui visiblement ne fait « aucun » bruit.
    nyseko posted the 07/15/2026 at 06:04 AM
    Rien de neuf, ça existe sur le PC depuis 20 ans je pense
    ouroboros4 posted the 07/15/2026 at 06:07 AM
    shambala93 elle fait quand même du bruit.
    Enfin pas beaucoup et tant que tu lui en demandes pas trop
    shinz0 posted the 07/15/2026 at 06:07 AM
    Il vont refroidir nos anus
    masharu posted the 07/15/2026 at 06:11 AM
    Le match des whales
    cyr posted the 07/15/2026 at 06:17 AM
    shambala93 la xbox serie X est silencieuse. A ce demander s'il y a un ventilo
    coconutsu posted the 07/15/2026 at 06:23 AM
    nyseko Alors non c'est pas un AIO...
    nyseko posted the 07/15/2026 at 06:41 AM
    coconutsu Ce qui ne change rien, la vaporisation d'un liquide en circuit fermé existe sur PC depuis 20 ans, avant les AIO.
    walterwhite posted the 07/15/2026 at 06:43 AM
    Vu le bide en vue, ça s’appelle une clim côté SONY.
    shambala93 posted the 07/15/2026 at 06:45 AM
    cyr
    Ma PS5 ne fait pas de bruit non plus. Je ne me fait aucun soucis sur la question. En plus il n’y aura pas de lecteur
    nyseko posted the 07/15/2026 at 06:46 AM
    coconutsu L'AIO (All In One) est un système de watercooling (avec pompe donc) déjà monté, sans manutention de la part de l'utilisateur donc.

    Le vapor chamber cooling dont il est question ici repose sur un circuit fermé sans pompe et s'appuis sur le fait que le liquide au contact de la chaleur se vaporise et circule vers le radiateur pour se refroidir et revenir vers le CPU/GPU.

    Et cela existe donc sur PC depuis 2007.
    marcus62 posted the 07/15/2026 at 06:52 AM
    walterwhite : C'est clair... entre l'absence de physique qui va forcément avoir un impact, le prix qui pourrait avoisiner les 1000 euros et une PS5 qui fera encore le boulot pour plusieurs années (+ le cross-gen qui va durer) ça leur fera tout drôle à PlayStation quand la PS6 subira un échec niveau vente

    Déjà - avis perso - pour le moment, la PS5 n'a pas atteint le niveau de la PS3 et PS4 en termes de jeux solo forts. J'ai peur pour la PS6...
    supasaiyajin posted the 07/15/2026 at 07:05 AM
    C'est clair qu'ils vont bien nous refroidir. Intergalactic, premier jeu maison vendu uniquement en démat à 80 € ? J'ai hâte de voir ça. Ce sera le premier vrai test. Si ça passe, la majorité silencieuse aura validé ce modèle et on va bien se faire douiller dans les années à venir.
    burningcrimson posted the 07/15/2026 at 07:05 AM
    J'ai acheté ma ps5 2 ans et demi après la sortie et j'ai passé 70% de mon temps dessus à jouer à des jeux ps4... Est-ce vraiment nécessaire de sortir une ps6 aussi tôt ? Perso, j'aurais continué à pousser la ps5 pro pendant au moins 5 ans encore.
    aerithlazyqueen posted the 07/15/2026 at 07:17 AM
    Genre la console elle va chauffer sans faire tourner de disque la blague quoi
    hypermario posted the 07/15/2026 at 07:17 AM
    Techno pour la console portable ?
    aerithlazyqueen posted the 07/15/2026 at 07:18 AM
    supasaiyajin dans Intergallactic il vont vendre les cheveux en DLC
    keiku posted the 07/15/2026 at 07:23 AM
    c'est bien mais vu que les gens vont lacher en masse la console peu importe la propagande des vrp...
    walterwhite posted the 07/15/2026 at 07:42 AM
    marcus62 +1000

    Ils vont droit dans le mur mais ils ne la savent pas encore. Penser aux jeux à 80€ sur le PSN me glace le sang...faut complètement être barge pour accepter une telle chose.
    zboubi480 posted the 07/15/2026 at 07:48 AM
    Le refroidissement à base de métal liquide de la PS5 était lui aussi une avancée majeur....on a vu ce que ça a donné !!
    walterwhite posted the 07/15/2026 at 08:00 AM
    zboubi480 Et ça a donné quoi champion ?
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