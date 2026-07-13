Bien que la décision de Sony de mettre fin à la production de disques physiques pour PlayStation ait suscité de nombreuses critiques au sein de l'industrie et parmi les fans de la marque, Daniel Ahmad, analyste chez Niko Partners, estime qu'au bout du compte, peu de gens s'en plaignent réellement. Dans une longue publication sur les réseaux sociaux, il a comparé l'annonce récente de Sony à la décision d'Apple de ne plus inclure de lecteur de disque dans ses ordinateurs à partir de 2008.Il a souligné qu'à l'époque, beaucoup avaient contesté la décision d'Apple, mais qu'avec le recul de près de vingt ans, « personne ne s'en plaint aujourd'hui ». Il a même précisé que les critiques s'étaient largement apaisées dès le début des années 2010. De même, Ahmad considère la décision de Sony comme une mesure tournée vers l'avenir, le passage au tout-numérique étant, selon lui, inévitable.
« Si ce n'est pas pour la PS6, ce sera pour la PS7. Les ventes de jeux complets en version numérique sur PlayStation sont passées de moins de 10 % avant la sortie de la PS4 à environ 80 % aujourd'hui. Sur Xbox, ce chiffre dépasse déjà les 90 % ; je suis d'ailleurs surpris que ce ne soit pas eux qui aient franchi le pas en premier. Certes, ces chiffres incluent les jeux exclusivement numériques — reflétant ainsi la réalité du marché actuel — mais ils n'intègrent pas les DLC, les microtransactions, les abonnements ou les jeux gratuits. »
Ahmad a également apporté quelques précisions sur le marché actuel de PlayStation, notant qu'environ la moitié des utilisateurs de PS5 sont abonnés au PlayStation Plus et se sont, par conséquent, constitué une bibliothèque de jeux numériques. Par ailleurs, les titres comptant le plus grand nombre de joueurs sur PS5 en mai étaient majoritairement des jeux exclusivement numériques, tels que Minecraft, Apex Legends, Marvel Rivals, Fortnite et ARC Raiders. Si l'on ajoute à cela le fait que Sony génère davantage de revenus grâce aux contenus additionnels numériques, aux microtransactions et autres achats en jeu — et que les copies numériques affichent généralement un taux de vente final supérieur à 50 % — l'entreprise a tout intérêt à abandonner le format physique. Sur le plan économique, Ahmad a souligné que Sony doit souvent assumer des coûts supplémentaires liés à la vente de copies physiques, notamment la commission versée aux détaillants ainsi que les frais d'expédition et de manutention. Par conséquent, les versions numériques offrent généralement des marges plus élevées, d'autant que les revenus issus des ventes de jeux physiques ne représentent qu'environ 5 % du chiffre d'affaires total de Sony dans le secteur du logiciel.
D'autres réalités du marché, telles que les pénuries de composants faisant grimper les prix en flèche, jouent également un rôle. « Sony est conscient que la PS6 arrivera sur un marché où les consoles coûteront plus de 1 000 dollars et où le joueur moyen hésitera à passer au modèle supérieur dès le jour de sa sortie », a écrit Ahmad. « S'il s'agit en partie de réduire les coûts, c'est aussi la prise de conscience que les consoles ne seront plus des appareils grand public à 199 dollars ; il faudra donc se concentrer sur les joueurs passionnés, prêts à dépenser plus que jamais. » Dans cette optique, il estime que cela ne dérange pas Sony de perdre certains clients attachés au format physique.
Cette stratégie permettra également à l'entreprise de consolider son écosystème, car un avenir exclusivement numérique empêchera les joueurs d'échanger ou de revendre leurs jeux. L'objectif est de « maximiser les dépenses par utilisateur » et d'offrir à Sony un meilleur contrôle sur son matériel et ses logiciels, afin de « maîtriser la licence dans sa globalité et de rendre l'accès dépendant de l'entreprise ».
Plutôt que de critiquer la décision elle-même, Ahmad fait remarquer que le silence de l'entreprise concernant le sort des versions physiques des jeux PS4 et PS5 a constitué une erreur plus grave. « S'ils avaient évoqué un programme de conversion du disque vers le numérique ou confirmé l'existence d'un lecteur de disque amovible pour la PS6, la levée de boucliers n'aurait pas été aussi virulente. » En fin de compte, il semble peu probable que Sony fasse marche arrière, selon Ahmad, mais il s'attend à ce que l'entreprise apporte davantage de précisions.
Source : https://gamingbolt.com/playstation-ending-discs-is-like-apple-shipping-computers-without-disc-drives-in-2008-says-analyst/