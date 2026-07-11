Le vrai problème n'est pas le retrait du lecteur disque, c'est le glissement sémantique et juridique que l'on accepte.
On nous parle de "dématérialisation" pour masquer la réalité : les données sont bien physiques et donc quelques parts, mais leur accès est désormais verrouillé.
Par ailleurs il y a une confusion fondamentale entre deux types de propriétés :
La propriété d'usage qui est celle du joueur qui achète un support, a le droit de le prêter, de le revendre ou de le conserver. C'est ce qu'on nous retire.
La propriété lucrative qui est celle de l'éditeur qui transforme le jeu en actif financier. Eux ne cherchent plus à nous vendre une œuvre, mais à nous louer un accès permanent pour maximiser leur rente.
L'argument de la nostalgie n'a aucun sens, car la matérialisation n'a pas d'époque ; c'est une question d'approche du rapport au concret et au palpable. Sinon on entre dans un débat purement émotionnel.
En réalité, le lecteur physique ne devient pas obsolète, il devient l'ultime obstacle à la location forcée.
En supprimant cet outil, on ne simplifie pas la technique, on officialise le passage du statut de "consommateur-propriétaire" à celui de "locataire-captif"
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posted the 07/11/2026 at 11:30 AM by nicolasgourry
Mais soyons réaliste l'industrie est en train de chuter, le nombre de joueurs est en diminution et le marché du jv depuis 2018 progresse moins que l'inflation, donc soit il va y avoir une prise de conscience de l'industrie et des pouvoirs politiques pour redonner le pouvoir au consomateur, soit une chute économique de 360 milliard par ans qui se profile sur le moyen terme.... et tous ca parce que des crevards en veulent toujours plus... et comme dit le proverbe celui qui veut tout, n'a rien
Le jeu vidéo est en crise et s'effondre petit à petit car ce monde actuel ne cherche que le profit maximum. Gagner de l'argent ne suffit plus il faut des niveaux de rentabilité indécents (et on voit ça dans tous les secteurs)
5120x2880 Rien n’est moins sûr. On ne sait même pas si dans 80 ans notre société sera toujours debout. Ni si l’accès à un ordinateur sera possible pour tous. Ni si télécharger, même illégalement, des jeux aussi volumineux que Pragmata ou U4 ne coûtera pas très cher vu les taxes que les gouvernements veulent mettre en place là-dessus.
keiku cjmusashi Vous pensez qu’ils pourront s’effondrer sous le poids de leur propre obésité ? Remarque, ce serait bien fait pour leur tronche.
- https://www.editionspixnlove.com/game-series/1253-mio-memories-in-orbit-first-edition-ps5-3760415190327.html
- https://superraregames.com/products/ps5-29-platypus-reclayed-ps5
J'ai souvent regretté de n'avoir plus ma Mega Drive, Master System, et le jour où Analogue a produit la Mega Sg c'était un rêve devenu réalité pour moi, j'en revenais pas.
Donc, j'ai recommencé à me refaire une collection de jeux Sega
C'est aussi un plaisir de relancer la PS3 de temps en temps. C'est fort en émotions.
J'hésite même à racheter en fin de gen, une PS5 Pro avec lecteur pour préserver encore plus la durée de vie de mes jeux.
Une PS6 rétrocompatible PS4 / PS5 en proposant un lecteur en option, j'y crois de moins en moins. Ca n'aurait aucun sens
ou alors il faut sony convertisse nos jeux en boite pour le relié en démat à son compte
cjmusashi le problème c'est qu'en plus , plus il cherche a être rentable moins ils le sont, et l'histoire l'a déja prouvé, dans un système capitaliste, seul les entreprises visant la stabilité et non la croissance survive dans le temps, toute les autres crève, et même les milliards qu'activision ou d'EA ont engranger durant des années, ne les ont pas sauvé du rachat
non, ils ne détruiront rien, une fois partit (s'il y survive) d'autres prendront leur place et dicteront de nouvelle règle... comme le crash de 83 a fait tomber les mauvaise pommes et a permis a l'industrie de repartir sur de bonne base, celui qui est en cours va faire pareil...
Et vu comme le démat va devenir le fleaux du futur (avec des couts absurde), je suis certain que des entreprises vont tenter de recréer du physique car elle y verront un moyens de faire du profit, il faudra peut être 10 voir 15 ans pour que ca reparte mais ca repartira
Le bon sens c'est le Faux combat des joueurs qui sous couvert de défensedes développeurs ne défendent en vérité que leur intérêt (et ça se comprend) et leur porte monnaie tout en ayant critiqué l'accès à bas coût au jeu comme le GP et la série S au profit de consoles onéreuses pour rien et des jeux Dayone à 80€
https://m.youtube.com/watch?v=4nfX2wV7uaA&t=999s&pp=2AHnB5ACAQ%3D%3D
Ce que tu dis dans ton post, c'est ce que Conketrax et d'autres rappelle. Le physique existe sur PC. Mais il est moins élégant et matériel, on les collectionne dans des logiciels comme steam ou GOG etc dans des disques dur ou SSD etc... Mai il reste physique.
rasalgul on est d'accord que ça va favoriser les éditeurs et les développeurs. Le seul hic est que leur produit et destinés aux joueurs. Et ce sont les clients qui mettent leur billet où pas dans un jeu et une console. Un billet s'est comme un bulletin de vote. Tu adhérents à la proposition donner ou tu n'y adhéres pas. Si les joueurs ne veulent pas cette proposition du tout dématérialisée avec système fermé comme Sony veut faire, tu pourras avoir le meilleur jeu du monde, il n'iront pas l'acheter. Les gens la liberté de choisir, si tu leur enlèves ça va compliquer.