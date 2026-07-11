Le vrai problème n'est pas le retrait du lecteur disque, c'est le glissement sémantique et juridique que l'on accepte.



On nous parle de "dématérialisation" pour masquer la réalité : les données sont bien physiques et donc quelques parts, mais leur accès est désormais verrouillé.



Par ailleurs il y a une confusion fondamentale entre deux types de propriétés :



La propriété d'usage qui est celle du joueur qui achète un support, a le droit de le prêter, de le revendre ou de le conserver. C'est ce qu'on nous retire.



La propriété lucrative qui est celle de l'éditeur qui transforme le jeu en actif financier. Eux ne cherchent plus à nous vendre une œuvre, mais à nous louer un accès permanent pour maximiser leur rente.



L'argument de la nostalgie n'a aucun sens, car la matérialisation n'a pas d'époque ; c'est une question d'approche du rapport au concret et au palpable. Sinon on entre dans un débat purement émotionnel.



En réalité, le lecteur physique ne devient pas obsolète, il devient l'ultime obstacle à la location forcée.

En supprimant cet outil, on ne simplifie pas la technique, on officialise le passage du statut de "consommateur-propriétaire" à celui de "locataire-captif"